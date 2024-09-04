Два белгородских населенных пункта подверглись атаке дронов ВСУ, есть раненый

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале вечером в среду, что несколько населенных пунктов региона подверглись атаке украинских беспилотников, есть пострадавший.

"В районе села Богун-Городок в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина. Пострадавшего в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук и ног попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.

Он добавил, что в селе Березовка дрон-камикадзе сдетонировал на территории частного домовладения - в летней кухне пробита кровля и повреждены стены, выбито окно в хозяйственной постройке и посечен забор.