Поиск

Два белгородских населенных пункта подверглись атаке дронов ВСУ, есть раненый

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале вечером в среду, что несколько населенных пунктов региона подверглись атаке украинских беспилотников, есть пострадавший.

"В районе села Богун-Городок в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина. Пострадавшего в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук и ног попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.

Он добавил, что в селе Березовка дрон-камикадзе сдетонировал на территории частного домовладения - в летней кухне пробита кровля и повреждены стены, выбито окно в хозяйственной постройке и посечен забор.

Белгородская область дроны ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 4 сентября

Экс-замминистра обороны Попову предъявлено обвинение в хищении 30 млн руб.

Экс-замминистра обороны Попову предъявлено обвинение в хищении 30 млн руб.

РЖД открыли движение по новым путям еще двух перегонов БАМа в Хабаровском крае

Минобороны РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ в Курской области

Число турпоездок по России в июле 2024 года достигло рекордных 10 млн

Число турпоездок по России в июле 2024 года достигло рекордных 10 млн

В Курскую область поставлены дополнительные комплексы разведки и наблюдения

Глава Роспотребнадзора заявила о высоких рисках распространения птичьего гриппа

Глава Роспотребнадзора заявила о высоких рисках распространения птичьего гриппа

Песков заявил, что МУС не будет ограничителем международных контактов России

Песков заявил, что МУС не будет ограничителем международных контактов России

Кремль заявил о постоянном повышении вовлеченности США в конфликт вокруг Украины

Кремль заявил о постоянном повышении вовлеченности США в конфликт вокруг Украины

В Кремле считают, что перестановки в правительстве Украины не повлияют на перспективы переговоров

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });