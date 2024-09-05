Грабчак продолжит курировать энергетику в Минэнерго РФ после ухода Сниккарса

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Евгений Грабчак продолжит курировать энергетику в Минэнерго РФ после ухода Павла Сниккарса, также в ведомстве появится отдельный заместитель по внешнеэкономической деятельности, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ глава министерства Сергей Цивилев.

Комментируя освобождение Сниккарса от должности заместителя министра энергетики РФ, Цивилев сказал: "В структуре Минэнерго было 2 заместителя, которые вели направления энергетики. На сегодняшний момент направление энергетики ведет Грабчак".

"И мы немножко по-другому перестроим структуру управления Минэнерго. В Минэнерго не было зама по внешней экономической деятельности, был только департамент. И не было зама по транспорту. Внешнеэкономическая деятельность была под Сергеем Мочальниковым, который занимался угольной отраслью, он же занимался международкой, а это совершенно разные задачи. Сейчас в наше время международные отношения очень важны, мы должны очень энергично работать со всеми дружественными странами и с недружественными тоже. Поэтому мы считаем, что должен быть отдельный заместитель, который будет заниматься конкретно внешней экономической деятельностью. Пока у меня то же самое число заместителей, появится отдельная должность под международную деятельность, с 1 ноября", - пояснил глава Минэнерго.

Цивилев добавил, что Мочальников будет заниматься угольной и транспортной темами.