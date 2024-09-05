Поиск

Грабчак продолжит курировать энергетику в Минэнерго РФ после ухода Сниккарса

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Евгений Грабчак продолжит курировать энергетику в Минэнерго РФ после ухода Павла Сниккарса, также в ведомстве появится отдельный заместитель по внешнеэкономической деятельности, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ глава министерства Сергей Цивилев.

Комментируя освобождение Сниккарса от должности заместителя министра энергетики РФ, Цивилев сказал: "В структуре Минэнерго было 2 заместителя, которые вели направления энергетики. На сегодняшний момент направление энергетики ведет Грабчак".

"И мы немножко по-другому перестроим структуру управления Минэнерго. В Минэнерго не было зама по внешней экономической деятельности, был только департамент. И не было зама по транспорту. Внешнеэкономическая деятельность была под Сергеем Мочальниковым, который занимался угольной отраслью, он же занимался международкой, а это совершенно разные задачи. Сейчас в наше время международные отношения очень важны, мы должны очень энергично работать со всеми дружественными странами и с недружественными тоже. Поэтому мы считаем, что должен быть отдельный заместитель, который будет заниматься конкретно внешней экономической деятельностью. Пока у меня то же самое число заместителей, появится отдельная должность под международную деятельность, с 1 ноября", - пояснил глава Минэнерго.

Цивилев добавил, что Мочальников будет заниматься угольной и транспортной темами.

Минэнерго РФ Сергей Цивилев Евгений Грабчак Павел Сниккарс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гражданам Киргизии рекомендовали временно воздержаться от поездок в Россию

За ночь ПВО отразила атаки БПЛА на Белгородскую, Курскую и Брянскую области

Восточный экономический форум - 2024

Новая верфь ОСК может обойтись не меньше чем в $5 млрд

МИД РФ пригрозил ответными мерами на выдворение российских журналистов из США

МИД РФ пригрозил ответными мерами на выдворение российских журналистов из США

Что произошло за день: среда, 4 сентября

Экс-замминистра обороны Попову предъявлено обвинение в хищении 30 млн руб.

Экс-замминистра обороны Попову предъявлено обвинение в хищении 30 млн руб.

РЖД открыли движение по новым путям еще двух перегонов БАМа в Хабаровском крае

Минобороны РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ в Курской области

Число турпоездок по России в июле 2024 года достигло рекордных 10 млн

Число турпоездок по России в июле 2024 года достигло рекордных 10 млн

В Курскую область поставлены дополнительные комплексы разведки и наблюдения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });