Владимир Путин поздравил "Интерфакс" с 35-летием

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил коллектив "Интерфакса" с 35-летием.

"Сегодня "Интерфакс" - один из признанных лидеров отечественного и мирового медиа-рынка, объединяющий большой, сплочённый творческий коллектив - корреспондентов, редакторов, переводчиков, специалистов инфокоммуникационных технологий", - говорится в поздравлении, текст которого опубликован на сайте Кремля.

"Созданный в 1989 году талантливыми профессионалами и настоящими энтузиастами, "Интерфакс" стал первым в стране независимым информационным агентством, вписал яркие страницы в историю современных российских СМИ", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что сотрудники агентства досконально знают и любят своё дело, с уважением относятся к традициям, заложенным старшими товарищами, и при этом открыты всему новому, уделяют приоритетное внимание подготовке начинающих журналистов, учат их мыслить творчески, ответственно подходить к поставленным задачам.

"Это помогает "Интерфаксу" высоко держать профессиональную планку, успешно конкурировать с ведущими зарубежными СМИ", - заявил Путин.

"Желаю вам всего наилучшего. Самые тёплые слова признания - ветеранам агентства", - добавил он.