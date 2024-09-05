Поиск

Михаил Мишустин поздравил "Интерфакс" с 35-летием

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин поздравил с 35-летием коллектив "Интерфакса", отметив точность, скорость и непредвзятость подачи его новостей.

"Ваша информация - это всегда точность, скорость и непредвзятость. Особый, узнаваемый стиль, серьёзная аналитика, объективная подача новостей о важнейших политических и экономических событиях, которые происходят в России и мире", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

В РоссииВладимир Путин поздравил "Интерфакс" с 35-летиемВладимир Путин поздравил "Интерфакс" с 35-летиемЧитать подробнее

Председатель правительства назвал 35-летие агентства важной датой как для его аудитории, так и для коллектива, который "делает всё, чтобы агентство было одним из самых современных, цитируемых и читаемых".

"Сегодня "Интерфакс" объединяет десятки компаний, сеть национальных, региональных и отраслевых агентств, занимает лидирующие позиции среди отечественных СМИ", - заметил Мишустин.

"Важно, что вы являетесь надёжным поставщиком продуктов для медиасообщества, ведомств и банков, а также деловых решений для бизнеса", - добавил премьер.

По его словам, за прошедшие годы ""Интерфакс" стал одним из ведущих агентств России и крупнейшей информационной группой в странах СНГ".

Он подчеркнул, что это является результатом работы "высокопрофессиональной творческой команды".

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Владимир Путин поздравил "Интерфакс" с 35-летием

Владимир Путин поздравил "Интерфакс" с 35-летием

Число депортированных из РФ мигрантов выросло на 50%, до 93 тыс. человек

Дума уточнит закон об иноагентах для устранения лазеек с переименованием

Дума уточнит закон об иноагентах для устранения лазеек с переименованием
Восточный экономический форум - 2024

Путин заявил, что Россия не отказывается от транзита газа через Украину

Путин подтвердил готовность к переговорам по Украине на основе стамбульских соглашений

Путин подтвердил готовность к переговорам по Украине на основе стамбульских соглашений

Гражданам Киргизии рекомендовали временно воздержаться от поездок в Россию

За ночь ПВО отразила атаки БПЛА на Белгородскую, Курскую и Брянскую области

Восточный экономический форум - 2024

Новая верфь ОСК может обойтись не меньше чем в $5 млрд

МИД РФ пригрозил ответными мерами на выдворение российских журналистов из США

МИД РФ пригрозил ответными мерами на выдворение российских журналистов из США

Что произошло за день: среда, 4 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });