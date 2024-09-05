Михаил Мишустин поздравил "Интерфакс" с 35-летием

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин поздравил с 35-летием коллектив "Интерфакса", отметив точность, скорость и непредвзятость подачи его новостей.

"Ваша информация - это всегда точность, скорость и непредвзятость. Особый, узнаваемый стиль, серьёзная аналитика, объективная подача новостей о важнейших политических и экономических событиях, которые происходят в России и мире", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Председатель правительства назвал 35-летие агентства важной датой как для его аудитории, так и для коллектива, который "делает всё, чтобы агентство было одним из самых современных, цитируемых и читаемых".

"Сегодня "Интерфакс" объединяет десятки компаний, сеть национальных, региональных и отраслевых агентств, занимает лидирующие позиции среди отечественных СМИ", - заметил Мишустин.

"Важно, что вы являетесь надёжным поставщиком продуктов для медиасообщества, ведомств и банков, а также деловых решений для бизнеса", - добавил премьер.

По его словам, за прошедшие годы ""Интерфакс" стал одним из ведущих агентств России и крупнейшей информационной группой в странах СНГ".

Он подчеркнул, что это является результатом работы "высокопрофессиональной творческой команды".