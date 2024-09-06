Песков считает, что РФ должна стать для Монголии более выгодным партнером, чем другие страны

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Россию и Монголию объединяют глубокие исторические корни, при этом Москве необходимо стать для Улан-Батора наиболее выгодным партнером в сравнении с другими государствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью, опубликованном в газете "Известия".

"Китай является партнером номер один для Монголии, а мы - партнером номер два, но наши отношения зиждутся на очень глубоких исторических корнях, много всего духовного нас объединяет, масса экономических проектов, исторических", - сказал пресс-секретарь президента России.

Он добавил, что "Монголия - это территория конкуренции: экономической, политической".

"Если мы с нашими китайскими друзьями гармонично друг друга дополняем, то, как говорят сами монголы, с третьими соседями - не прямыми, а косвенными: и США, и Евросоюзом, и Японией - Монголия стремится диверсифицировать свои связи. И чтобы эту конкуренцию выстоять, нам нужно прилагать более энергичные усилия. Мы должны стать более выгодными для наших монгольских друзей, чем другие партнеры", - отметил Песков.

Он подчеркнул, что "для этого у нас все есть - потенциал, географическая близость, историческая дружба".

"Мы должны просто наиболее эффективно эти преимущества использовать. Сидеть сложа руки нельзя, конкуренция острая", - резюмировал пресс-секретарь российского президента.