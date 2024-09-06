Дома престарелых и инвалидов, где выявили нарушения, будут проверять ежегодно

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ усовершенствовало порядок контроля за социальными учреждениями, где проживают пожилые граждане и инвалиды; в социальных объектах для 100 и более человек, где были выявлены нарушения, ежегодно будут проводиться инспекционные проверки.

"Для отдельных организаций социального обслуживания, где проживают пожилые люди и инвалиды, вводится новая категория риска, в соответствии с которой будет определяться характер и периодичность контрольно-надзорных мероприятий. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщил в пятницу сайт правительства.

Речь идет о категории чрезвычайно высокого риска. К ней будут отнесены стационарные социальные объекты, где проживают более 100 человек и где ранее были выявлены нарушения соблюдения обязательных требований.

Теперь в домах и пансионатах для пожилых людей и инвалидов, относящихся к категории чрезвычайно высокого риска, ежегодно будут проводиться инспекционные визиты либо документарные и выездные проверки. Кроме того, для таких учреждений обязательными станут ежегодные профилактические визиты.

"До сих пор все учреждения, где проживали пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями, были разделены на три категории - высокого, среднего и низкого риска. При этом в учреждениях, отнесенных к категории высокого риска, проверки могли проводиться лишь один раз в два года", - говорится в сообщении.

Риск-ориентированный подход при организации отдельных видов госконтроля применяется в России с 2018 года. Он позволяет повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности при снижении общего числа проверок.