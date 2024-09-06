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Кремль не воспринимает всерьез заявления Тайбэя о территориальных претензиях к РФ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не знакомы с предложением главы тайваньской администрации Лай Циндэ Пекину забрать территории, перешедшие России по Айгунскому договору, но заявили, что такие заявления не стоит воспринимать всерьез.

В РоссииЗахарова заявила, что администрации Тайваня не следует делать заявления от имени ПекинаЧитать подробнее

"Нет, мы таких заявлений не видели", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова Лай Циндэ.

"Даже если они были, вряд ли можно их воспринимать как серьезные высказывания", - добавил представитель Кремля.

Ранее глава тайваньской администрации заявил, что, если претензии Пекина к Тайбэю связаны с вопросом восстановления территориальной целостности, то китайским властям стоило бы заняться и возвращением территорий Дальнего Востока, перешедшим России по Айгунскому договору от 1858 года.

Дмитрий Песков Лай Циндэ Тайвань Китай
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