Обломки БПЛА обнаружены в Калужской области

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об обнаружении обломков БПЛА самолетного типа в Козельском районе.

Как он написал в своем телеграм-канале в субботу, на месте работает оперативная группа.

Шапша отметил, что иногда после работы ПВО местные жители обнаруживают раньше оперативных служб обломки вражеских БПЛА.

Губернатор напомнил, что к обломкам беспилотников нельзя приближаться и трогать их, сразу информировать экстренные службы.

В последний раз об уничтоженном БПЛА над Калужской областью сообщалось 3 сентября.