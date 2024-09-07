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Обломки БПЛА обнаружены в Калужской области

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об обнаружении обломков БПЛА самолетного типа в Козельском районе.

Как он написал в своем телеграм-канале в субботу, на месте работает оперативная группа.

Шапша отметил, что иногда после работы ПВО местные жители обнаруживают раньше оперативных служб обломки вражеских БПЛА.

Губернатор напомнил, что к обломкам беспилотников нельзя приближаться и трогать их, сразу информировать экстренные службы.

В последний раз об уничтоженном БПЛА над Калужской областью сообщалось 3 сентября.

Калужская область Владислав Шапша
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