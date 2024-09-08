Ребенок пропал после того, как УАЗ с людьми ушел под воду на реке в Башкирии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - На реке Белой в городе Бирске (Башкирия) затонул автомобиль УАЗ, сообщает региональное управление МЧС в воскресенье.

В машине находились пять человек - двое взрослых и трое детей. Самостоятельно из автомобиля удалось выбраться двоим взрослым и двоим детям.

Сотрудники МЧС России и спасатели Госкомитета РБ по ЧС ведут поиски 7-летнего ребенка.

На месте ЧП проводятся оперативно-следственные мероприятия.