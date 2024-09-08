Паслер лидирует на выборах губернатора Оренбуржья

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, выдвинутый "Единой Россией", лидирует по итогам подсчета 51,62 % протоколов участковых избирательных комиссий и набирает 77,35%, следует из данных Центризбиркома (ЦИК).

За ним следуют руководитель регионального отделения партии "Справедливая Россия - За правду" Оксана Набатчикова с 6,46%, депутат оренбургского Заксобрания Екатерина Калегина ("Новые люди") с 6,88% и пенсионер Рамиль Гафаров ("Коммунисты России") с 7,59%.

29 мая президент РФ Владимир Путин поддержал действующего губернатора Оренбуржья Паслера в его планах участвовать в очередных выборах на пост главы региона. Позже "Единая Россия" выдвинула его кандидатуру.

45-летний Паслер был назначен врио губернатора Оренбургской области 21 марта 2019 года. На выборах губернатора Оренбургской области 8 сентября 2019 года его поддержали 65,94% жителей региона.

В 2024 году голосование на выборах главы Оренбуржья проходило в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября.