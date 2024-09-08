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Медведев заявил о перспективности электронного голосования

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что видит преимущества электронного голосования и допустил, что такая форма волеизъявления будет набирать обороты в будущем.

"Мне кажется, в целом с учетом совершенствования всех этих средств электронных средств голосования за этим, вполне вероятно, будущее", - сказал Медведев в воскресенье на ВКС с региональными отделениями партии по предварительным итогам ЕДГ-2024.

Он заявил, что "использование новых форм голосования прежде всего, это просто удобно".

"Если вначале были какие-то сомнения, возникали, может, какие-то шероховатости, то сейчас это все работает в целом как часы, позволяет быстро обрабатывать голоса, которые отданы за того или иного кандидата и быстро получать результат", - добавил председатель партии.

Он сообщил, что сам принимал участие в голосовании электронным образом и "это, конечно, сильно экономит время".

Вместе с тем, "конечно никто традиционного голосования не отменял", отметил Медведев.

Дмитрий Медведев Единая Россия
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