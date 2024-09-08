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Чибис лидирует на выборах губернатора Заполярья

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - По итогам обработки 21,77% бюллетеней в выборах губернатора Мурманской области лидирует действующий глава региона Андрей Чибис, говорится в данных ЦИК России.

Так, Чибис ("Единая Россия") набирает 81,12% голосов. Второе место у начальника отдела практики и профессионального обучения Мурманского строительного колледжа им. Момота Юрия Ваталина (КПРФ) - 9,7%, третье - у председателя комитета по социальной политике и делам семьи Мурманской облдумы Станислава Гонтаря (ЛДПР) - 4,84%. Четвёртый кандидат в губернаторы пенсионер Юрий Климченко (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) набирает 2,8% голосов.

В Мурманской области 7-8 сентября проходят выборы губернатора.

Кроме того, северяне выбрали депутата Мурманской облдумы по Оленегорскому одномандатному избирательному округу. Также прошли выборы в горсоветы Мурманска, ЗАТО Заозерск, ЗАТО Островной, Апатитов, Зеленоборского, Зареченска, Колы, Мурмашей, Пушного, Ревды и Варзуги, довыборы - в советы депутатов Ловозера и Оленегорска.

Андрей Чибис Заполярье Мурманск Оленегорск Юрий Климченко Станислав Гонтарь
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