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Губернатор Волгоградской области Бочаров лидирует на выборах

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ("Единая Россия") выходит на первое место на выборах главы региона с 69,28% голосов избирателей после обработки первых 0,14% протоколов, согласно данным ЦИК РФ, обнародованным в воскресенье.

На втором месте - Олег Дмитриев (КПРФ) с 10,97%, далее следуют Алексей Васютенко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 6,06%, Алексей Кононенко (ЛДПР) с 4,75% и Евгений Кареликов ("Партия пенсионеров") с 4,65%.

По словам председателя избиркома Волгоградской области Виктора Черячукина, явка на 18:00 в регионе составила рекордные 57,40%, проголосовали более 1 млн человек.

Андрей Бочаров Единая Россия Партия пенсионеров Волгоградская область
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