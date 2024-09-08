Итоговая явка на федеральной платформе ДЭГ составила почти 90%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Явка избирателей на федеральной платформе дистанционного электронного голосования составила без малого 90% от зарегистрировавшихся, чтобы проголосовать онлайн, сообщает Минцифры России.

"Выборы завершились. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе приняли участие более 827 тыс. человек. Итоговая явка составила 89,92%", - говорится в сообщении.

По данным министерства, большинство онлайн-избирателей - 44% - люди в возрасте 36-50 лет, еще 29% избирателей - в возрасте 18-35 лет, доля избирателей старше 50 лет составила 27%.

Среди проголосовавших онлайн две трети - 66% - женщины, 34 % - мужчины.

В топ-5 регионов по числу проголосовавших вошли: Республика Марий Эл с явкой в 94,66% записавшихся на онлайн-голосование, Костромская область - 94,58%, Вологодская область - 93,78%, Липецкая область - 93,62% и Республика Алтай- 93,18%.

С 6 по 8 сентября в России проходили выборы разных уровней. Жители 25 регионов могли проголосовать на федеральной платформе ДЭГ; они выбирали глав и парламенты своих регионов, органы местного самоуправления. Голосование в Москве проводилось на портале mos.ru, сказано в сообщении.