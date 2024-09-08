Поиск

Итоговая явка на федеральной платформе ДЭГ составила почти 90%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Явка избирателей на федеральной платформе дистанционного электронного голосования составила без малого 90% от зарегистрировавшихся, чтобы проголосовать онлайн, сообщает Минцифры России.

"Выборы завершились. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе приняли участие более 827 тыс. человек. Итоговая явка составила 89,92%", - говорится в сообщении.

По данным министерства, большинство онлайн-избирателей - 44% - люди в возрасте 36-50 лет, еще 29% избирателей - в возрасте 18-35 лет, доля избирателей старше 50 лет составила 27%.

Среди проголосовавших онлайн две трети - 66% - женщины, 34 % - мужчины.

В топ-5 регионов по числу проголосовавших вошли: Республика Марий Эл с явкой в 94,66% записавшихся на онлайн-голосование, Костромская область - 94,58%, Вологодская область - 93,78%, Липецкая область - 93,62% и Республика Алтай- 93,18%.

С 6 по 8 сентября в России проходили выборы разных уровней. Жители 25 регионов могли проголосовать на федеральной платформе ДЭГ; они выбирали глав и парламенты своих регионов, органы местного самоуправления. Голосование в Москве проводилось на портале mos.ru, сказано в сообщении.

ДЭГ Костромская область Липецкая область Вологодская область Минцифры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пожар на территории хранилища топлива потушен в Белгородской области

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Мосгордумы по предварительным данным ДЭГ

Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Что произошло за день: воскресенье, 8 сентября

МВД не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов в РФ

МВД не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов в РФ

Локализован пожар, возникший после атаки БПЛА под Воронежем

Умершие знаменитости

Умер Александр Масляков

Умер Александр Масляков

Лавров прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Резервуары с топливом загорелись после атаки дрона ВСУ в Белгородской области

РКН оштрафовал иноагентов за отсутствие маркировки в общей сложности на 1 млрд руб.

РКН оштрафовал иноагентов за отсутствие маркировки в общей сложности на 1 млрд руб.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });