Хасиков побеждает на выборах главы Калмыкии

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Действующий руководитель Калмыкии Бату Хасиков одерживает победу на выборах главы региона после обработки 100% протоколов, следует из данных на табло ЦИК.

Хасиков набрал 79,95% голосов избирателей. На втором месте кандидат от КПРФ Михаил Намруев, набравший 9,12%, на третьем - Айса Баянова от партии "Новые люди" - 5,85%, на четвертом - Юрий Хрущев от ЛДПР - 4,06%.

По данным избиркома республики, явка на 18:00 по Москве составила 59%.

Выборы главы республики прошли с 6 по 8 сентября. Кроме того, в Калмыкии состоялись выборы депутатов Элистинского городского Собрания седьмого созыва, дополнительные выборы депутатов в муниципалитеты.