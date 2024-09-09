Роспотребнадзор не фиксирует отклонений радиационного фона в Курской области

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор ежедневно контролирует радиационный фон в Курской области, отклонений не зафиксировано, сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в пунктах временного содержания в Курской области стабильная. Продолжается вакцинация граждан против гриппа. В пунктах временного размещения прививки от гриппа получили уже около 60% от подлежащих иммунизации граждан, находящихся в ПВР.