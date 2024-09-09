Мишустин отметил перспективы сотрудничества с Узбекистаном в промышленности

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона видит перспективы сотрудничества с Узбекистаном в области промышленной кооперации, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая пятое заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана.

"Перспективным является углубление промышленной кооперации, расширение экспортно-импортных цепочек", - сказал он.

Премьер напомнил, что российский бизнес активно инвестирует в экономику Узбекистана. В республике 3 тысячи предприятий с российским участием.

"Они вовлечены в проекты в ключевых областях. Среди них лёгкая, химическая и горнодобывающая промышленность, металлургия, автомобиле- и авиастроение, фармацевтика, телекоммуникации, цифровые решения и другие. Успешно продвигается энергетическое партнерство. В том числе по поставкам в Узбекистан природного газа, нефти и нефтепродуктов из России. Переводим в практическую плоскость сотрудничество по "мирному" атому с участием "Росатома", - добавил Мишустин.

Он напомнил, что "стремительными темпами наращивают присутствие на узбекском рынке российские ритейлеры и компании электронной торговли".

"Мы предлагаем развивать и другие направления. Изучаем возможности организации высокотехнологичного производства полимеров, локализации выпуска гражданских беспилотных авиационных систем и их компонентов. Принято принципиальное решение о создании в Узбекистане производственных мощностей в области железнодорожного машиностроения", - отметил премьер-министр.

Он выразил уверенность, что дополнительные преимущества для бизнеса способно дать участие Узбекистана в евразийской интеграции - благодаря открытию новых рынков сбыта, формированию условий для справедливой конкуренции.