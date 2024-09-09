Россия и Узбекистан в полном формате восстановили ж/д сообщение

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Узбекистан в полном формате восстановили железнодорожное сообщение, возобновляется движение поездов между столицами двух стран.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, открывая пятое заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана, заявил: "Ещё одним важным направлением взаимодействия является транспортно-транзитное сотрудничество. Мы заинтересованы в формировании новых международных транспортных коридоров, которые позволили бы нашим странам открыть перспективные рынки сбыта продукции".

"Частота прямых рейсов достигла почти 300 рейсов в неделю. У нас нет такого показателя больше ни с одной страной. В полном формате восстановлено железнодорожное пассажирское сообщение, география которого продолжает расширяться", - добавил он.

Премьер министр РФ Михаил Мишустин добавил: "Рассчитываем, что межрегиональные отношения будут укрепляться, дадут старт новым востребованным проектам в самых разных сферах - таким как совместные индустриальные зоны. Предлагаем особое внимание уделить и вопросам усиления транспортной связности наших государств. Вместе развивать надежные международные логистические коридоры - для увеличения объемов грузовых и пассажирских перевозок". Он отметил, что между странами растут туристические обмены.

"Спрос на них за последнее время существенно усилился, чему послужила наша работа по повышению доступности поездок и качества услуг, расширению линеек продуктов. Взаимный поток туристов по итогам прошлого года вырос в два раза - до одного миллиона двухсот тысяч человек. И за первое полугодие текущего - увеличился еще на 12%", - отметил Мишустин.

"Дальнейшие скоординированные шаги в этой сфере, проведение Года туризма Узбекистана в России помогут нарастить показатели. Кроме того, с 24 сентября возобновится движение пассажирских поездов между Москвой и Ташкентом, которое было приостановлено из-за пандемии", - заявил он.