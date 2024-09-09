Маркировку стройматериалов в РФ предлагается ввести с 1 марта 2025 г.

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку стройматериалов в РФ с 1 марта 2025 года.

Соответствующий проект постановления правительства РФ подготовлен министерством и размещен на regulation.gov.ru.

Предполагается, что с 1 марта начнется обязательная регистрация в информационной системе маркировки участников оборота соответствующих стройматериалов. После этого, с 1 апреля 2025 года, нанесение средств идентификации станет обязательным для упакованных в потребительскую упаковку цемента, гипса, извести и сухих строительных смесей, а с 1 сентября 2025 года - для герметиков, монтажных пен, шпатлевки и мастики.

Как напомнили в Минпромторге РФ, с 15 марта по 1 декабря 2024 года в России проходит добровольный эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов строительных материалов, в рамках которого производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли тестируют технологии нанесения средств идентификации и взаимодействия с информационной системой маркировки.