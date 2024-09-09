Россия и Узбекистан договорились сотрудничать в сфере кинопроизводства

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Одно из главных направлений нашей работы - кино. Важным событием стало подписание межправительственного Соглашения о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства. Активно готовимся к участию в XVI Международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового Пути"", - написала Любимова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что ключевая российская инициатива в сфере кино - создание Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии. "Очень рассчитываем на поддержку коллег из Узбекистана", - добавила министр.

Также Любимова сообщила, что в скором времени в России пройдут Дни культуры Узбекистана.