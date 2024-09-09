Поиск

Россия и Узбекистан договорились сотрудничать в сфере кинопроизводства

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Одно из главных направлений нашей работы - кино. Важным событием стало подписание межправительственного Соглашения о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства. Активно готовимся к участию в XVI Международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового Пути"", - написала Любимова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что ключевая российская инициатива в сфере кино - создание Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии. "Очень рассчитываем на поддержку коллег из Узбекистана", - добавила министр.

Также Любимова сообщила, что в скором времени в России пройдут Дни культуры Узбекистана.

Ольга Любимова Узбекистан Минкультуры РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 9 сентября

Парламентские партии подвели итоги Единого дня голосования

Парламентские партии подвели итоги Единого дня голосования

Суд в Петербурге оставил в силе приговор осужденному за госизмену физику Маслову

Суд в Петербурге оставил в силе приговор осужденному за госизмену физику Маслову

Самолет-амфибия разбился в Подмосковье

Беглов победил на выборах губернатора Петербурга с 59,8% голосов

Беглов победил на выборах губернатора Петербурга с 59,8% голосов

Более 200 туристов из РФ не могут вылететь с китайского Хайнаня после тайфуна