Правительство продлило упрощенное подтверждение соответствия техтребованиям для импорта

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Правительство продлило на год - до 1 сентября 2025 года - упрощенный порядок подтверждения соответствия импортируемой продукции требованиям технических регламентов, а также национальным и межгосударственным стандартам, сообщает сайт правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин ввел соответствующие изменения в постановление от 12 марта 2022 года № 353 (ввело упрощенный порядок оформления разрешительных документов в разных сферах деятельности).

Предыдущая версия 353-го постановления предполагала завершение действия упрощенного порядка для ряда процедур (непредоставление подтверждения оценки соответствия при импорте запчастей и комплектующих, ввоз товаров без маркировки знаком обращения товара в ЕАЭС, замена сертификации соответствия декларацией и др.) после 1 сентября 2024 года.

"Речь идет о товарах, которые ранее требовали прохождения процедуры сертификации, занимавшей много времени. В марте 2022 года правительство разрешило использовать производителям и экспортерам таких товаров упрощенный порядок - им необходимо было предоставлять декларации о соответствии товаров, основанные на собственных доказательствах, без проведения длительных лабораторных исследований. После подачи декларации по упрощенной схеме и вывода продукции на рынок у производителей и экспортеров есть шесть месяцев, чтобы подтвердить соответствие товаров требованиям технических регламентов ЕАЭС или требованиям российского законодательства в сфере технического регулирования", - напомнили в кабмине.

В правительстве отметили, что "мера, принятая в условиях санкционных ограничений, доказала свою эффективность", и установленный порядок "позволил снизить риски попадания на рынок некачественной продукции и одновременно сократить нагрузку на бизнес".