Минфин предложил продлить на 2025 г. спецрежим госзакупок в новых субъектах РФ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Минфин предлагает продлить на 2025 год специальный режим осуществления госзакупок для новых субъектов РФ. Проект соответствующего правительственного постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления продлеваются на 2025 год введенные постановлением №2559 особенности планирования и осуществления закупок <...> на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области в целях обеспечения планомерного перехода соответствующих заказчиков к применению законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг <...>, что обусловлено, в том числе действующим в настоящее время на территориях указанных новых субъектов РФ военным положением и соответствующей ему экономической ситуацией", - говорится в пояснительной записке к проекту правпостановления.

В случае принятия этого документа госзаказчики в названных субъектах РФ смогут закупать товары и услуги у единственных поставщиков на основании "форс-мажорного" положения закона "О контрактной системе" (44-ФЗ), в соответствии с которым закупки у едпоставщиков осуществляются "при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи".

Также этим правом продолжат пользоваться местные государственные или муниципальные учреждения и унитарные предприятия (в общем случае такие заказчики осуществляют свои закупки в соответствии с законом 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" - ИФ).

Кроме того, спецрежим предусматривает, что госзаказчики в новых субъектах РФ могут делать свои закупки в "бумажной" форме, не предъявлять к поставщикам квалификационные требования, не требовать обеспечения исполнения контракта или выполнения гарантийных обязательств, не выполнять квоты по закупкам у малого бизнеса и т.п. Также информация о закупках госзаказчиков в новых субъектах РФ (включая планы-графики закупок, информация о контрактах и пр.) не должна размещаться на сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок.

Как сообщалось, в конце 2022 года вступили в силу поправки к 44-ФЗ, согласно которым правительство РФ временно получило право регламентировать осуществление госзакупок в новых субъектах РФ. Спецрежим для госзаказчиков из новых субъектов РФ был установлен в начале 2023 года, а в конце года действие спецрежима было продлено на 2024 год.

При введении спецрежима госзакупок предполагалось, что в течение года новые субъекты РФ смогут адаптироваться к правилам осуществления закупок по 44-ФЗ и начнут проводить их на общих основаниях с 2024 года.