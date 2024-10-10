ФАС пригрозила ограничить права госкомпаний на закупки у единственного поставщика

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба может инициировать изменение закупочного законодательства в части ограничения права госкомпаний проводить закупки у единственного поставщика, заявил руководитель ФАС Максим Шаскольский на III Всероссийской конференции в сфере закупок.

"Нередко наша экспертиза, подкрепленная судебной практикой, является основанием для внесения изменений в законодательство, - отметил Шаскольский. - Если по результатам анализа мы установим, что выбор едпоставщиков предпринимается госкомпаниями преимущественно без достаточных оснований, мы будем вынуждены инициировать изменения законодательства в части ограничения госкомпаний на закупки у едпоставщика".

Он напомнил, что летом 2024 года служба и Минфин выпустили совместное письмо с рекомендациями госкомпаниям, на которые распространяется действие правительственного постановления №301 (запрещает госкомпаниям, которые находятся под антироссийскими санкциями, публиковать информацию о своих закупках на сайте ЕИС, требует проводить закрытые конкурентные закупки на спецЭТП - ИФ), проводить свои закупки по конкурентным правилам вне зависимости от того, где публикуется извещение.

Кроме того, ФАС направила в свои территориальные органы разъяснения о возможности оценки соответствия норм об основаниях закупки у едпоставщика на конкурентных рынках в положениях о закупках (ПоЗ) госкомпаний положениям 135-ФЗ (закон "О защите конкуренции"), которые устанавливают запрет на действия, которые приводят к ограничению/устранению конкуренции.

"Дело в том, что ФАС регулярно получает информацию от предпринимателей о том, что заказчики проводят закупки у едпоставщика при наличии конкурентного рынка, - рассказал Шаскольский. - Включение в ПоЗ оснований для закупки у едпоставщика без объективной причины является ограничением конкуренции на товарном рынке, это нарушение 135-ФЗ, и если нарушение будет доказано, то служба будет выдавать предписание об его устранении".

Правительственное постановление №301 было принято весной 2022 года. Новые СпецЭТП (ЭТП ГПБ - "Закупки.Стратег", которая является брендом специализированной секции ЭТП ГПБ, и казанское ООО "ЭТП РФ") начали действовать только осенью 2023 года. К этому времени у многих подсанкционных госкомпаний сложилась действенная практика проведения неконкурентных закупок в закрытых контурах ЭТП, которую не все стремятся менять, поскольку уже имеющийся механизм работает и проверен практикой.

Ранее участники рынка оценивали потенциал сегмента закрытых закупок госкомпаний приблизительно в 10 трлн рублей.

По данным Федерального казначейства, объем закупок госкомпаний (в том числе находящихся под санкциями и не публикующих информацию о своих закупках на сайте ЕИС) в 2023 году составил 19,5 трлн рублей против 11,6 трлн рублей в 2022 году. Впрочем, в показателях 2022 года не учитываются закупки госкомпаний, которые оказались под санкциями. По оценкам участникам рынка, на их долю приходилось порядка 50% от общего объема закупок госкомпаний.

По данным ЕИС, в прошлом году госкомпании, не находящиеся под санкциями, подписали договоры на 10,5 трлн рублей.

Также в материалах Казначейства подчеркивается, что доля закупок госкомпаний у едпоставщиков по итогам прошлого года значительно выросла - до 72% (14,2 трлн рублей) с 53% в 2022 году (6,2 трлн рублей).