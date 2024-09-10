Мишустин освободил Давыдова от должности первого замглавы ФТС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Руслана Давыдова от должности первого заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, Давыдов освобожден от должности первого замглавы ФТС России "в связи с переходом на другую работу".

В таможенных органах Давыдов работал с 2008 года, был советником, главным советником руководителя ФТС России, первым заместителем начальника главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля.

В марте 2012 года Давыдов был назначен на должность заместителя руководителя ФТС, в феврале 2017 года - на должность первого заместителя руководителя ФТС, с февраля 2023 года по май 2024 года Давыдов был врио главы ФТС России (до назначения в мае 2024 года главой ФТС Валерия Пикалева), затем опять был первым замглавы ФТС.