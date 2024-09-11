Четыре украинских беспилотника уничтожили за ночь над тремя областями РФ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны нейтрализовали в течение прошедшей ночи два дрона над Орловской областью и по одному над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа из которых два сбиты над территорией Орловской области и по одному - над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.