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Патриарх Кирилл сказал, что мир приближается к Апокалипсису

Предстоятель РПЦ призвал не допустить выхода ИИ из подчинения человеку

Патриарх Кирилл сказал, что мир приближается к Апокалипсису
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предвидит катастрофические последствия развития технологий в отрыве от укрепления нравственного чувства людей.

"Если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху Апокалипсиса", - сказал патриарх, отвечая на вопросы участников проходящего в Петербурге X Международного культурного форума "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?"

По мнению патриарха, развитие человечества может быть жизнеспособным только при условии одновременного возрастания в людях веры и нравственного чувства. "Если вера и нравственная составляющая будут ослабевать, то можно ожидать самых страшных последствий внедрения искусственного интеллекта", - считает он.

"Мы приближаемся к апокалиптическому времени, вот это нужно всем нам осознавать ясно, - повторил патриарх. - И единственный выход из этого возможного кризиса – это вера в Бога, громко говорю на весь мир. Отказываемся от веры в Бога, опять опускаемся в эти дарвинистические и марксистские концепции – ничего не получится".

Патриарх также заявил о недопустимости выхода искусственного интеллекта (ИИ) из подчинения человеку, его развитие до состояния, когда он сможет сам воспроизводить искусственный интеллект, может создать реальную опасность существования человечества.

"Все, что касается искусственного интеллекта - эта тема еще до конца не понята и не осознана. Есть конечно и апокалиптические страшилки, когда искусственный интеллект берет власть над всем человечеством (...) но само по себе понятие ИИ, конечно, заставляет подумать о многих возможных последствиях применения этого механизма или инструмента", - сказал он.

"При этом перспектива такая - развитие ИИ поставит человеческий разум в подчинительное положение, потому что конкурировать с ИИ невозможно (...) Если ИИ достигнет того уровня, когда он сможет сам воспроизводить другие ИИ, возникнет реальная опасность для существования человеческих цивилизаций", - добавил патриарх.

Патриарх Кирилл РПЦ
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