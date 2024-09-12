Минпромторг предложил продлить квоты на экспорт удобрений до июня 2025 года

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг предлагает продлить действие квот на экспорт азотных и сложных удобрений на период с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. Соответствующий проект постановления правительства министерство разместило на портале regulation.gov.ru.

Общий размер экспортных квот на этот период, согласно проекту, составит 19,2 млн тонн. В том числе квота на вывоз азотных удобрений составит 11,2 млн тонн (из них для аммиачной селитры - 3,14 млн тонн), сложных удобрений - 8 млн тонн.

Нетарифные квоты на экспорт азотных и сложных удобрений из России были введены с 1 декабря 2021 года в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие. В настоящее время ограничения действуют по 30 ноября 2024 года.

Общий объем квот на период с 1 июня по 30 ноября 2024 года был установлен на уровне почти 19,8 млн тонн, в том числе для азотных удобрений - 12,5 млн тонн, для сложных - около 7,3 млн тонн. В августе Минпромторг предложил увеличить квоту на вывоз сложных удобрений на 0,3 млн тонн - объем, не востребованный на внутреннем рынке.