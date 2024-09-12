Отменены ограничения на работу аэропортов в Мурманской области

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Росавиация сообщила об отмене ограничений на работу аэропортов "Мурманск" и "Хибины" в Мурманской области.

Ограничения перестали действовать в 14:10 по московскому времени. Они были введены с 9:35 четверга, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.

Во время ограничений на запасной аэродром в Архангельск ("Талаги") отправился один самолет, выполнявший рейс в Мурманск.

11 сентября Росавиация также на несколько часов ограничивала работу аэропортов Мурманска и Апатитов.