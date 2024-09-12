Поиск

Отменены ограничения на работу аэропортов в Мурманской области

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Росавиация сообщила об отмене ограничений на работу аэропортов "Мурманск" и "Хибины" в Мурманской области.

Ограничения перестали действовать в 14:10 по московскому времени. Они были введены с 9:35 четверга, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.

Во время ограничений на запасной аэродром в Архангельск ("Талаги") отправился один самолет, выполнявший рейс в Мурманск.

11 сентября Росавиация также на несколько часов ограничивала работу аэропортов Мурманска и Апатитов.

Мурманск Росавиация Хибины Мурманская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аксенов переизбран главой Крыма

Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против россиян за Украину

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об освобождении 10 населенных пунктов в Курской области

Советник премьера Индии расскажет Путину о закрытой встрече Моди и Зеленского

Советник премьера Индии расскажет Путину о закрытой встрече Моди и Зеленского

В РПЦ опровергли слухи о госпитализации патриарха Кирилла

Военная операция на Украине

Один человек погиб и шестеро пострадали при обстреле рынка в Новой Каховке

Хинштейн сообщил об аресте замначальника управления Росгвардии по Крыму

Хинштейн сообщил об аресте замначальника управления Росгвардии по Крыму

Гендиректор "Ленбытхима" задержан по делу о хищении при исполнении гособоронзаказа

Гендиректор "Ленбытхима" задержан по делу о хищении при исполнении гособоронзаказа

В Москве уверены, что ограничения на удары Киева дальнобойным оружием по РФ давно сняты

Учет расходов на покупку "Корстона" стал предметом спора "Яндекса" с ФНС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });