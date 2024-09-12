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Шахматист Карякин будет представлять Госсовет Крыма в Совете Федерации

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Государственного совета Крыма нового состава в четверг на первом заседании наделили полномочиями сенатора РФ от законодательной власти республики шахматиста Сергея Карякина, передал корреспондент "Интерфакса".

Следующим решением Госсовет Крыма лишил Карякина полномочий депутата.

Карякин входил в первую тройку кандидатов в депутаты крымского парламента от партии "Единая Россия" и был избран депутатом.

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Представлявший Крым от Госсовета республики в сенате с 2014 года Сергей Цеков ранее сложил полномочия и прошел в новый состав парламента Крыма по региональному списку "Единой России".

34-летний Карякин - уроженец Симферополя. В 12 лет он стал самым молодым гроссмейстером в мире и был рекордсменом в течение почти двух десятков лет. Становился олимпийским чемпионом в составе сборной Украины. С 2009 года - гражданин России, в составе сборной страны стал призером Олимпиады в 2010 и 2014 годах.

Выигрывал чемпионаты мира по рапиду в 2012 году и блицу в 2016 году, дважды становился победителем командного чемпионата мира по шахматам в составе сборной России в 2013 и 2019 годах, Кубка мира - в 2015 г.

В 2017 году по предложению президента РФ Владимира Путина вошел в Общественную палату России, в 2022 г. стал членом центрального штаба Общероссийского народного фронта.

В марте 2022 года ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на шесть месяцев за поддержку СВО. После окончания дисквалификации Карякин сам отказался выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.

Совет Федерации Крым Сергей Карякин
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