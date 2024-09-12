Дмитрий Медведев может войти в совет директоров "Ростелекома"

Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев включен в список кандидатов в совет директоров ПАО "Ростелеком", говорится в материалах к годовому собранию акционеров компании.

В прежнем перечне кандидатов, включенных в бюллетень для голосования в августе, кандидатура Медведева отсутствовала.

Одновременно из перечня исключены вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Совет директоров ПАО "Ростелеком" 11 сентября 2024 года принял решение о внесении изменений в форму и текст бюллетеня №2 для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года по вопросу №5 "Избрание членов совета директоров ПАО "Ростелеком". Информация о принятом решении и актуальная редакция бюллетеня в установленном порядке направлены акционерам, имеющим право на участие в собрании", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростелекома".

В остальном список кандидатов не изменился. В совет директоров номинированы: глава Минцифры РФ Максут Шадаев, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

Кроме того, в совет номинированы: глава ВТБ Андрей Костин, гендиректор ГТК "Россия-1" Антон Златопольский, глава ООО "Новые цифровые решения" Вадим Семенов, председатель правления АО "СОГАЗ" Антон Устинов, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ (OKPO code: 00005061) Николай Цехомский, руководитель департамента стратегии и корпоративного развития ВТБ Владимир Левыкин.

Таким образом, на 11 мест в совете директоров "Ростелекома" выдвинуты 11 кандидатов.

Медведев на протяжении ряда лет был председателем совета директоров "Газпрома" - этот пост он покинул в 2008 году, когда был избран президентом России. С тех пор Медведев не входил в советы директоров госкомпаний, хотя теме корпоративного управления уделял внимание, и будучи главой государства. Так, именно Медведев инициировал замену профильных вице-премьеров и министров на независимых директоров в СД компаний с госучастием.