Путин заявил, что некоторые иностранные политики потеряли нравственные ориентиры

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Политики в некоторых странах утратили нравственные ориентиры, а их граждане становятся приверженцами ксенофобии и других форм дискриминации, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Культура всегда была для мира своего рода предохранителем. В ряде стран он, похоже, перегорел. Немало современных политиков высокого ранга утратили нравственные границы, нарушают табу, которые сохранялись даже в самые напряженные моменты холодной войны. В странах, где правят такого рода элиты, граждане постепенно принимают как должное сначала ксенофобию, а затем и крайние формы дискриминации, преследования то по национальному, то по этническому, то по религиозному признакам", - сказал он, выступая Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

"Все мы знаем, как быстро в такой ситуации наступает расчеловечивание правящих режимов, и к каким приводят последствиям для конкретных семей, людей, причем самых разных возрастов", - продолжил Путин.

По его словам, именно поэтому он недавно подписал указ о гуманитарной поддержке людям, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.

"Мы не боремся против каких-то других ценностей. Мы поддерживаем свои. В этом различие в подходах между нами и нашими оппонентами", - пояснил Путин.

Он подчеркнул, что указ был подписан "в ответ на растущий поток обращений из стран, где людей, по сути, лишают свободы выбора".

"В основном речь идет о семьях с детьми, в отношении которых местные власти насаждают извращенные этнические установки", - сказал Путин.