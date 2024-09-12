Путин в четверг не будет встречаться с Бегловым в Петербурге

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в четверг не запланирована, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Нет, сейчас не будет", - сказал Песков , отвечая на вопрос, запланирована ли у президента, находящегося в Санкт-Петербурге, встреча с Бегловым.

Президент в четверг, 12 сентября, в Санкт-Петербурге принял участие во встрече с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности, и провел ряд отдельных встреч с ее участниками. Кроме того, глава государства выступил на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур и посетил с патриархом Кириллом Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру и осмотрел церковь в честь Святого благоверного Александра Невского.