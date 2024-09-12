Путин анонсировал создание программы реновации военно-медицинских учреждений

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Россия запустит кампанию по реконструкции медучреждений Минобороны, заявил президент России Владимир Путин, посещая многопрофильную клинику Минобороны при Военно- медицинской академии им. Кирова.

"Конечно все поставлено лучшим образом", - отметил Путин, но добавил, что "все-таки часть военно-медицинских учреждений (...) нуждается в реконструкции".

"Будем разговаривать с министром (обороны), - сказал президент. - Нужно создать целую программу реновации, (...) приведения в порядок медучреждений министерства обороны".

Путин попросил замминистра обороны Анну Цивилеву лично курировать этот вопрос и добавил, что обсуждал проблему сегодня утром с главой Минобороны Андреем Белоусовым.