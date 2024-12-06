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Гендиректор "Ленбытхима" арестован за обман на 50 млн руб. при поставках для Минобороны

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Гендиректор ООО "Ленбытхим" Денис Михайлов арестован по обвинению в хищении 50 млн рублей при поставке имущества для нужд Минобороны, сообщили в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СКР.

"ГВСУ СК России расследуется уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Ленбытхим" Дениса Михайлова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу в телеграм-канале ГВСУ.

По версии следствия, при исполнении госконтрактов с АО "Военторг" на сумму свыше 115 млн рублей по поставке имущества для нужд Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России, "Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом более 50 млн рублей".

"Ранее на имущество Михайлова – принадлежащие ему шесть автомобилей, два мотоцикла, а также доли активов ООО "Ленбытхим" – судом наложен арест на общую сумму более 40 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по ходатайству следователя "суд избрал Михайлову меру пресечения в виде заключения под стражу".

О задержании Михайлова в СКР сообщили 12 сентября этого года. Первоначально ему вменялось хищение 20 млн рублей. Он был отправлен под домашний арест.

ООО "Ленбытхим" производит товары бытовой и промышленной химии, технические моющие средства, дезинфицирующие и обеззараживающие составы, а также профессиональные дерматологические средства индивидуальной защиты.

Минобороны РФ Ленбытхим Денис Михайлов
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