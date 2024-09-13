Разработаны новые правила оказания услуг мобильной связи россиянам и иностранцам

Также изменятся правила оплаты услуг связи наличными

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры подготовило новые правила оказания услуг мобильной связи, по которыми для покупки сим-карты россиянам необходимо будет подтвердить свою личность одним из трех способов, иностранцам - только лично по биометрии.

Проект постановления правительства, разработанный Минцифры, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Новые правила необходимы, поскольку недавно был принят закон о покупке сим-карт, сказали журналистам в пресс-службе ведомства.

"Изменения направлены на повышение безопасности и удобства для всех абонентов, а также на борьбу с мошенничеством и нелегальными сим-картами", - сказали в Минцифры.

В частности, для заключения договора на услуги мобильной связи нужно будет обязательно подтвердить личность.

Россияне смогут это сделать с помощью удостоверяющего личность документа и "Госуслуг", через уполномоченную правительством организацию, если на "Госуслугах" гражданин не зарегистрирован, а также - по биометрии. Для иностранцев же это будет возможно только лично по биометрии.

Кроме того, до истечения переходного периода - для россиян - до 1 ноября 2025 года, а для иностранцев - до 1 июля 2025 года - операторы будут обязаны провести проверку ранее заключенных договоров.

"Операторы связи будут направлять уведомления абонентам, у которых превышен лимит по количеству сим-карт (не более 20 номеров для россиян и не более 10 - для иностранцев). Если абоненты не уменьшат их количество в течение переходного периода, услуги мобильной связи им будут приостановлены по всем номерам. Иностранцам, которые уже пользуются российскими сим-картами, нужно будет в течение переходного периода пройти идентификацию личности по биометрии", - сообщили в пресс-службе.

Что касается оплаты услуг связи наличными, что она будет возможна в уполномоченных правительством организациях только при подтверждении личности плательщика по документу, удостоверяющему личность, или через "Госуслуги", сообщили в Минцифры.

"Также уточняется порядок переноса номера абонента при смене оператора связи. В остальном правила оказания услуг остаются прежними", - добавили в пресс-службе министерства.

Закон об изменении правил оказания услуг связи

Президент Владимир Путин 8 августа подписал закон, вводящий, в частности, ограничения максимального количества сим-карт на одного абонента. По закону на гражданина России может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт, на иностранца - 10, в том числе корпоративных.

Также предусматривается, что проверка достоверности сведений об абоненте будет осуществляться операторами связи до начала оказания услуг связи с использованием, в частности, "Госуслуг" и Единой биометрической системы (ЕБС) либо при подтверждении паспортных данных в организациях, определяемых правительством.

Договор об оказании услуг связи с иностранцем или лицом без гражданства может быть заключен при наличии его данных в ЕБС и только очно. В договоре будет указываться номер IMEI-устройства, в котором используется сим-карта. Указанные требования не распространяются на дипломатических работников и членов их семей.

Наличную оплату услуг связи, согласно закону, можно будет производить только после идентификации плательщика в отделениях банков, почтовой связи, иных определяемых правительством организациях, а также через специально оборудованные терминалы, соответствующие установленным правительством требованиям.

До 1 июля 2025 года операторы связи обязаны будут привести в соответствие договоры с иностранцами (в части сдачи ЕБС, указания IMEI и количества сим-карт). До 1 ноября 2025 года операторы связи обязаны будут проверить сведения о гражданах России - абонентах и корпоративных пользователях услугами связи в установленных правительством случаях, а также о количестве сим-карт.

Правительство на период до 2030 года вправе установить особенности применения новых положений закона в новых регионах, а также в приграничных регионах.