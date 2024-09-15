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Два ландшафтных пожара общей площадью 100 га потушили в Воронежской области

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали два крупных ландшафтных пожара в Воронежской области, сообщает в воскресенье МЧС РФ.

Согласно сообщению, потушены пожары в районе хутора Калач на 70 гектарах и в районе села Песковатка на 30 гектарах.

На месте продолжают дежурить пожарно-спасательные подразделения, в том числе авиация МЧС России.

Как отметили в ведомстве, "сведений о пострадавших и поврежденных объектах инфраструктуры не поступало".

По данным ГУ МЧС по Воронежской области, в настоящее время пожарные ликвидируют возгорание в Железнодорожном районе Воронежа. Предварительно, огонь охватил порядка 1,5 гектаров травы и две надворные постройки. Ситуация осложняется порывами ветра, отметили в региональном главке. На месте работают восемь пожарных расчетов.

Воронежская область МЧС РФ
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