Два пожарных поезда и авиацию привлекли к тушению пожаров в Воронежской области

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Несколько очагов пожаров ликвидируют в Воронежской области, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Так, в Рамонском районе в районе 469 километра трассы М-4 "Дон" идет тушение лесного пожара на общей площади 1,5 га.

"Для тушения сосредоточена группировка в составе 20 человек и пяти единиц техники. Кроме того, к тушению привлечено вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, локализовано загорание сухой травы в Железнодорожном районе Воронежа. Общая площадь пожара составляет 1,5 га. Кроме того, огнем уничтожено несколько бесхозных хозяйственных построек. К тушению привлечено 24 человека и шесть единиц техники.

Как отметили в МЧС, "информации о пострадавших и поврежденных объектах инфраструктуры на данный момент нет".

По данным Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал ОАО "РЖД") в Железнодорожном районе областного центра для тушения ландшафтного пожара привлекли два пожарных поезда. "Угрозы объектам железнодорожной инфраструктуры нет, пассажирские и пригородные поезда следуют по расписанию, - говорится в сообщении компании.