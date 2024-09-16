Калининградский бизнес попросил увеличить время продажи алкоголя в рознице

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Предприниматели Калининградской области выступают за увеличение времени продажи спиртного в точках розничной торговли, сообщила пресс-служба региональной Торгово-промышленной палаты.

Этот вопрос обсуждался на заседании ТПП. Представители бизнеса отмечали, что федеральное законодательство разрешат торговать алкоголем с 8:00 до 23:00. Однако в Калининградской области бизнес вынужден руководствоваться местными нормами и продавать этот востребованный товар с 11:00 до 21:00, или на 5 часов меньше.

"Необходимо пересматривать эти ограничения. Это позволит создать равные условия для всех участников рынка. Те же "наливайки" (точки общепита - ИФ) не ограничены нормами законодательства, им достаточно продать открытую бутылку, чтобы уйти от штрафа. Увеличение времени продажи позволит снизить долю нелегальной продажи алкоголя и, наконец, у нас туристический регион", - цитирует пресс-служба представителей бизнеса.

Регионы, снявшие местные ограничения и увеличившие время продажи алкоголя, почувствовали положительный эффект. Выросли налоговые поступления. К примеру, в Татарстане 12% рынка вышло из "тени". В Краснодарском крае доля легальных продаж выросла на 15%.

Президент ТПП Феликс Лапин выразил мнение, что если человек хочет купить алкоголь, он его найдёт, несмотря ни на какие ограничения.

"Страшно, если к нам попадёт контрафакт, и люди отравятся. Мы туристический регион и всем, кто к нам приезжает, ограничение продажи алкоголя до 21:00, это не совсем понятно. Лучше чем рынок никто не отрегулирует, и лучшая борьба с фальсификатом - легальный оборот", - цитирует Лапина пресс-служба.

По итогам заседания заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Ирина Гракова попросила бизнес собрать аналитику по продажам и подготовить консолидированное мнение по этому вопросу. Бизнес принял решение собрать рабочую группу, чтобы подготовить аргументированное обращение к региональным властям об увеличении времени продажи спиртного в рознице.