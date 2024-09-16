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В ЛНР из-за природных пожаров эвакуируют жителей Станично-Луганского округа

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Власти Луганской народной республики начали эвакуировать жителей Станично-Луганского муниципального округа, где продолжаются природные пожары, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Глава (Станично-Луганского - ИФ) муниципального округа Альберт Зинченко доложил мне, что люди с ограниченными возможностями уже эвакуированы из поселка", - сообщил Пасечник в своем телеграм-канале.

По его данным, к ликвидации пожаров привлечены все экстренные службы.

"Спасатели и пожарные усиливают меры по борьбе с бушующей стихией, в наиболее проблемных точках будет выставлена спецтехника. Уже организована работа прибывшего на помощь сводного отряда МЧС России, куда вошли профессионалы из других регионов страны", - отметил Пасечник.

Ранее в понедельник сообщалось, что город Первомайск в ЛНР полностью обесточен в связи с ландшафтными пожарами, которые привели к повреждению высоковольтной линии электропередачи.

Ранее также сообщалось, что в ЛНР в воскресенье загорелся один из цехов алюминиевого завода близ села Степное из-за ландшафтного пожара.

ЛНР
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