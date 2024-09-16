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Первомайск в ЛНР обесточен из-за ландшафтных пожаров

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Город Первомайск в Луганской народной республике (ЛНР) полностью обесточен в связи с ландшафтными пожарами, которые привели к повреждению высоковольтной линии электропередач, сообщил в понедельник глава администрации округа Сергей Колягин.

"В ходе пожара на открытой местности повреждена высоковольтная линия электропередачи, в результате обесточен весь город Первомайск, без электроэнергии 20 204 точки учёта", - написал Колягин в своем телеграм-канале.

По его данным, из-за отключения электроэнергии в городе также прекращена подача водоснабжения населению, частично отсутствует мобильная связь и интернет.

"Сотрудники территориального подразделения МЧС продолжают ликвидацию трех ландшафтных пожаров вблизи населенных пунктов округа", - добавил Колягин.

Ранее также сообщалось, что в ЛНР в воскресенье загорелся один из цехов алюминиевого завода близ села Степное из-за ландшафтного пожара.

Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил дополнительным силам оказать помощь в тушении пожаров на территории ЛНР, сообщала накануне пресс-служба ведомства.

ЛНР МЧС
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