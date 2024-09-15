Огонь от ландшафтного пожара перекинулся на алюминиевый завод в ЛНР

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Один из цехов алюминиевого завода близ села Степное в Луганской народной республике загорелся в результате продолжающегося ландшафтного пожара, сообщает в воскресенье ГУ МЧС России по ЛНР.

"В результате ландшафтного пожара в Антрацитовском муниципальном округе в районе села Степное огонь перекинулся на территорию алюминиевого завода", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

По данным ГУ МЧС, загорелся цех с готовой продукцией.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Дальнейшая информация уточняется.