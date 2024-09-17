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Три человека погибли при крушении вертолета в Приамурье

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Обломки вертолета Robinson R-66, который пропал в понедельник вечером, обнаружила поисковая группа, информирует Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности во вторник.

"Спасателями было обнаружено место крушения вертолета Robinson в Зейского округе. Произведен спуск двух спасателей для подготовки вертолетной площадки и осмотра места происшествия", - говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в единой диспетчерской службе округа, выживших нет. "К сожалению, погиб пилот и два пассажира на борту. Место крушения обнаружено в том районе, откуда поступил сигнал радиомаяка", - сказал собеседник агентства.

Вертолет обнаружен примерно в 30 км от поселка Кировский. Ранее отмечалось, что сигнал радиомаяка сработал в районе поселков Береговой и Кировский.

Воздушное судно в понедельник совершало незарегистрированный перелет по территории Зейского муниципального округа в Амурской области. По информации главного инженера ООО "Хэргу" (золотодобывающая компания), вечером 16 сентября было получено оповещение аварийного радиомаяка, на борту находились три человека. Во вторник к поискам привлечено около 20 человек и семь единиц техники, включая вездеходы и вертолет Ми-8.

Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна).

Амурская область
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