СКР рассматривает две основные версии крушения вертолета в Приамурье

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Следствие сосредоточилось на двух основных версиях причин крушения вертолета Robinson R-66, который разбился в Амурской области 16 сентября, сообщает в четверг Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения воздушного судна: нарушение правил пилотирования и техническая неисправность", - говорится в сообщении.

В минувший понедельник вертолет Robinson R-66 в интересах ООО "Хэргу" (золотодобывающая компания) совершал незарегистрированный перелет по территории Зейского муниципального округа. Вечером 16 сентября было получено оповещение аварийного радиомаяка. На борту воздушного судна находились три человека. Во вторник поисковые группы на расстоянии около 100 км от города Зея обнаружили обломки вертолета и тела трех погибших.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна).

Золотодобывающая компания "Хэргу" зарегистрирована в Амурской области с июля 1997 года. Головной компанией ООО "Хэргу" с 2021 года является УК "Килонова" (также управляет ГК "Россзолото"). Бенефициар - Араик Хачатрян. Выручка от продажи по итогам прошлого года составила почти 2,6 млрд рублей, чистая прибыль превысила 800 млн рублей.