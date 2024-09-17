"РусХимАльянс" подал пять новых исков к германским банкам по поводу гарантий

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - ООО "РусХимАльянс" (РХА, один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи") подало новые иски к пяти германским банкам.

Как сообщается в арбитражной картотеке, 16 сентября Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти зарегистрировал иски к Bayerische Landesbank, UniCredit Bank, Landesbank BadenWurttemberg, Deutsche Bank и Commerzbank. Категория всех дел - "Гарантия банковская - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств".

"РусХимАльянс" и Linde в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС. Банки-гаранты отказались исполнять свои обязательства, поскольку платеж в адрес российской компании якобы мог нарушить европейские санкции.

Российский суд на уровне первой инстанции удовлетворил иски "РусХимАльянса" ко всем пяти иностранным банкам - гарантам. Наибольший размер ответственности за UniCredit - 463 млн евро, далее следуют BayernLB - 273 млн евро, DB - 238 млн евро, Commerzbank - 95 млн евро и LBBW - 52 млн евро. По одному из исков (к Deutsche Bank) решение получило подтверждение апелляционной инстанции, судом выпущен исполнительный лист.

"Ответчик не может ссылаться на санкционные ограничения как на форс-мажорные обстоятельства, так как санкционные ограничения сами по себе не поименованы ни в Гарантии, ни в Правилах Международной торговой палаты как основание для форс-мажора. Санкции противоречат основам правопорядка Российской Федерации и не могут быть применены на ее территории", - отмечает суд первой инстанции в одном из решений.