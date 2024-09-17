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В Белгородской области в результате обстрела ранена жительница Новой Таволжанки

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате обстрела села Новая Таволжанка днем ранее пострадала женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, информируя об атаках на область за прошедшие сутки.

"Сегодня утром за помощью обратилась женщина, пострадавшая вчера при обстреле села Новая Таволжанка. Бригада СМП доставила её с баротравмой в городскую больницу №2 Белгорода. После оказания медицинской помощи от предложенной госпитализации пострадавшая отказалась", - написал губернатор.

По его данным, в результате обстрела села 16 сентября полностью сгорели два частных дома, надворная постройка и "ГАЗель". Повреждены 13 частных домов и 2 автомобиля.

Вячеслав Гладков Новая Таволжанка Белгородская область
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