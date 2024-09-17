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Участвовавшие в учениях "Океан-2024" четыре корабля КНР зайдут во Владивосток

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Четыре китайских корабля зайдут во Владивосток в среду, сообщило представительство МИД РФ во Владивостоке.

"С 18 по 21 сентября во Владивостоке по приглашению Тихоокеанского флота России будет находиться флотилия Северного флота ВМС НОАК КНР в составе эсминцев "Синин" и "Уси", фрегата "Линьи", судна обеспечения "Тайху", - сообщается в телеграм-канале дипломатического учреждения во вторник.

Флотилия совместно с 15 кораблями ТОФ участвовала в стратегических командно-штабных учениях "Океан-2024". Были отработаны ракетные стрельбы, отражение атаки условного противника безэкипажными катерами и БПЛА, борьба с подводными лодками и минными заграждениями.

Как сообщалось, с 16 по 20 сентября по приглашению Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю во Владивостоке находятся корабли Береговой охраны КНР "Мэйшань" и "Сюшань". В ходе визита запланированы совместные учения и патрулирование. Во вторник состоялась торжественная церемония встречи китайских кораблей.

Владивосток КНР
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