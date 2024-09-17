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Расширен список территорий курского приграничья с обязательной эвакуацией населения

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Глава Хомутовского района Курской области Юрий Хрулев опубликовал расширенный список населенных пунктов, жители которых подлежат обязательной эвакуации.

Обновленный список из 32 населенных пунктов, жители которых должны эвакуироваться в обязательном порядке, Хрулев разместил в своем телеграм-канале во вторник.

Накануне губернатор Алексей Смирнов сообщил об обязательной эвакуации жителей населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, расположенных в 15-километровой зоне от границы с Украиной. В перечне содержалось 24 населенных пунктов Хомутовского района и 65 – Рыльского района.

Курская область
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