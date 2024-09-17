Балаковская АЭС ввела энергоблок №3 после планового ремонта

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Энергоблок №3 Балаковской АЭС (Саратовская область) включен в сеть после планово-предупредительного ремонта, сообщается на сайте станции.

"Включение и набор нагрузки проведены в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний. Все запланированные работы выполнены. Проведена перегрузка ядерного топлива", - говорится в сообщении.

Всего во время ремонта на третьем энергоблоке выполнено порядка 11 модернизационных работ.

Отмечается, что плановый ремонт с элементами модернизации был завершен на 8 суток раньше плана.

Энергоблок был остановлен 10 августа.

В настоящее время на Балаковской АЭС в работе находятся все четыре энергоблока.

Балаковская АЭС является филиалом "Росэнергоатома", имеет четыре энергоблока установленной электрической мощностью по 1 тыс. МВт каждый.