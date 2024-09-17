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Ограничения на проезд автотранспорта вводят на границе РФ и Грузии из-за ремонта

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Движение автомобилей через пункт пропуска "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе в Северной Осетии будет ежедневно ограничиваться на три часа с 18 сентября по 2 октября, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

"Движение автомобилей на границе с Грузией будет ограничено с 18 сентября по 2 октября 2024 г. Ежедневно с 05:00 до 8:00 движение между п/п "Верхний Ларс" и "Казбеги" в двух направлениях будет приостановлено в связи с началом восстановительных работ на автодорогах. В остальное время пропуск транспортных средств будет осуществляться в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В таможенном управлении призвали граждан, планирующих осенью поездки через МАПП "Верхний Ларс", учитывать информацию об ограничениях при планировании своего маршрута.

МАПП "Верхний Ларс" находится в Северной Осетии на Военно-Грузинской дороге, ведущей из РФ в Грузию.

Военно-Грузинская дорога проходит в высокогорье и в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Верхний Ларс Грузия РФ Северная Осетия
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