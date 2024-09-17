Что произошло за день: вторник, 17 сентября

Дело против солнцевского судьи, взрывы пейджеров в Ливане и задержание экс-адвоката Пашаева

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- СК заподозрил главу Солнцевского суда Москвы в хищении почти 25 млн руб. и 700 тыс. евро у бизнесмена. Высшая квалификационная коллегии судей удовлетворила представление о разрешении возбудить уголовное дело о мошенничестве в отношении Артема Матеты.

- Экс-адвокат Пашаев стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве. Он задержан по подозрению в получении от супруга Елены Блиновской более 45 млн рублей за якобы их освобождение от уголовного преследования.

- В Ливане произошли массовые взрывы пейджеров у участников "Хезболлы". По предварительным данным, погибли восемь человек, ранены не менее 2,7 тысяч человек. В "Хезболле" считают, что за серией взрывов стоит Израиль.

- СКР отметил существенный рост числа уголовных дел о преступлениях в сфере ОПК. В целом по ведомству за восемь месяцев 2024 года возбуждено 497 уголовных дел о преступлениях в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа.

- Депутат Горелкин заявил, что из-за устаревающих серверов Google возникают риски для стабильности операционной системы Android.

- Минцифры заявило о планах создать российский аналог Starlink в 2027 году. К этому году планируется создать костяк низкоорбитальной спутниковой группировки для обеспечения широкополосного доступа в интернет, в том числе в поездах и самолетах.

- ФСБ предотвратила подрыв автомобиля руководителя свердловского предприятия ОПК. Агент украинской разведки при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.

- Жаркое лето закончится на европейской территории России 22 сентября. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд констатировал, что в Москве погода, характерная для июня и июля, закончится в выходные: температура опустится до +13...+18 градусов.